ERZURUM'da kullandığı otomobilin çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirilen emekli polis S.N.A. (62) adliyeye çıkarıldı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolaması yapanlara yönelik çalışmasını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon yaptı. Polis ekipleri fiziki takip sonucu durdurdukları 34 HR 3384 plakalı lüks aracı aradı. Emekli polis memuru olduğu belirlenen S.N.A.'nın kullandığı otomobilde narkotik köpek 'Dük'ün de katıldığı aramada çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu. Van'dan Ankara'ya seyir halinde olan S.N.A. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan S.N.A., sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. S.N.A.'nın Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:48 - Kaynak: DHA
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