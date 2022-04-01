Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika
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Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

01.04.2022 23:35
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

Son dakika haberi: Denizli'de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin araçla önünü kestikleri tahmin edilen husumetlileri, sokak ortasında dehşet saçtı.

Denizli'de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin araçla önünü kestikleri tahmin edilen husumetlileri, sokak ortasında dehşet saçtı. Tartışmanın yerini bıraktığı kavgada tekstil işçisi husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş, 20 DG 751 plakalı servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tenha noktada iddiaya göre önü kesildi. Burada husumetlileri tarafından çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yaklaşık 100 metre ileriye taşan kavgada Ağdaş, husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Şüphelilerin hızlıca gittiği olay yerinde yerde yatan Ağdaş'ı gören mahallenin gençleri, ellerine aldıkları kıyafetle tampon yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Ağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedende çalışma gerçekleştirdiği sırada bölgeye gelen yakınları fenalık geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından Ağdaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan kayıplara karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler için ekipler çalışma başlattı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

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Pamukkale, Denizli, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika


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