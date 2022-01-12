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Son dakika haberi... Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi... Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar

12.01.2022 11:02
Son dakika haberi... Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar

Son dakika haberine göre Kars ve Ardahan sınırlarındaki buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bazı otomotiv şirketleri, araçlarının kış performansını test ediyor.

Kars ve Ardahan sınırlarındaki buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bazı otomotiv şirketleri, araçlarının kış performansını test ediyor.

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine kar ve buz üzerinde araç sürüş eğitimi verecek.

Bu kapsamda, Çıldır Gölü'nün 30 santimetreye ulaşan buzlu yüzeyine farklı günlerde araçlarını çıkaran otomotiv şirketleri, zorlu parkurda araçlarını test etmeye başladı. Testler, en derin noktası 42 metre olan gölün derinliği 10 metreyi bulan, kıyıya yakın bölümünde gerçekleştiriliyor.

Karlı ve buzlu parkurda ilerlemekte güçlük çeken deneyimli pilotlar, zaman zaman zorlu test sürüşünü keyifli hale getirerek drift yaptı.

Müşterilerine kış koşullarında güvenli sürüşü de öğretecekler

Şirketler, kısa süre sonra düzenleyecekleri eğitim programıyla müşterilerine hem araçlarının performansını gösterme fırsatı bulacak hem de kış koşullarında güvenli sürüşü öğretecek.

Otomobil sporlarında 2021'de şampiyon olan biri karting aracı olmak üzere 3 aracını buzla kaplı gölün üzerine çıkaran bir otomobil şirketi de deneyimli pilotlarıyla gösteri yaptı.

Sürüş eğitmeni İbrahim Okyay, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde 7 yıldır talep eden müşterilere eğitim verdiklerini söyledi.

Buz üzerinde aynı zamanda lastikleri de test ettiklerini ifade eden Okyay, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü, ülkemizde eğitim parkuru olarak kullanılabilecek en güvenli buz pisti. Ayrıca buraya gelen her katılımcıyı da doğasıya büyülüyor. Bu sene tanıtım yapmak istedik. Türkiye'de şampiyon olan 3 aracı buraya getirdik. Önümüzdeki günlerde göl üzerinde eğitimlerimize başlayacağız. Sürüş eğitimlerinin buz parkurunda yapılmasının en büyük sebebi, çok güvenli olması, ani şerit değiştirme, kaçma, panik fren kayan otomobilin teknikleri gibi teknikler öğretebiliyoruz."

Okyay, trafik kazalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine, yaralandığına işaret ederek, eğitimlerle bu kazaları önlemek istediklerini dile getirdi.

"Günde 3 kez buz kalınlığını ve yoğunluğunu ölçüyoruz"

Sürücülerin günlük hayatta kar ve buzda kayan otomobili deneyimlemesinin mümkün olmadığını anlatan Okyay, bu tecrübeyi yaşatmak için buz üzerinde eğitim verdiklerini belirtti.

Göldeki buz kalınlığını sürekli ölçtüklerini ve bu sayede güvenlik önlemi aldıklarını aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"Burada en önemli şey güvenlik. Günde 3 kez ölçtüğümüz buz kalınlığı ve yoğunluğuyla ilgili raporları Kars Valiliğine gönderiyoruz. Buzun minimum 30 santimin üzerinde olması lazım. 30 santim buz kalınlığında 2,5 tonluk araçlar rahatlıkla hareket edebilmekte. Burada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu lisanslı sporcuları ve eğitmenler görev alıyor. Ben 10 kez Türkiye şampiyonu olmuş milli sporcuyum ve son 10 yıldır özellikle burada eğitimler konusunda epey bir deneyim kazandık."

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Çıldır Gölü, Tragger, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Araçların kış performansını buzla kaplı Çıldır Gölü'nde test ediyorlar - Son Dakika
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