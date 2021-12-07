Son dakika haberi... Arakanlı mültecilerden Facebook'a 150 milyar dolarlık dava - Son Dakika

İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar'da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı.

BBC'deki habere göre, açılan davada Facebook, "nefret dolu ve yanlış bilgilerin yıllarca yayılmasına" izin vermekle suçlanıyor.

İddialara henüz yanıt vermeyen Facebook'tan davalar kapsamında 150 milyar dolarlık tazminat talep edildi.

İngiltere'de dava açan bazı mültecileri temsil eden İngiliz hukuk firmasının Facebook'a gönderdiği mektupta, sosyal medya platformunun algoritmalarının "Arakan halkına karşı nefret söylemini güçlendirdiği" kaydedildi.

ABD'nin San Fransisco eyaletinde de bazı avukatlar, benzer iddialarla Facebook'a karşı şikayette bulundu.

Facebook 2018'de itiraf etmişti

Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.