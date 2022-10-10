Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı

10.10.2022 16:33
Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı

Son dakika haber... Malatya'da polis tarafından yapılan genel uygulamada, aranan 26 şahıs yakalanırken, bunlardan haklarında ceza verilmiş 14 kişi cezaevlerine teslim edildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan genel uygulamada, aranan 26 şahıs yakalanırken, bunlardan haklarında ceza verilmiş 14 kişi cezaevlerine teslim edildi.

Malatya polisi tarafından Türkiye geneli eş zamanlı yapılan aranan şahıslar operasyonu çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda toplam 26 aranan şahıs yakalandı.

Bu şahıslardan 14'ü haklarındaki 5 yıl ile 3 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı cezaevlerine teslim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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