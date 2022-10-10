Son dakika haberi: Aranan 26 şahıs polisten kaçamadı

Malatya'da polis tarafından yapılan genel uygulamada, aranan 26 şahıs yakalanırken, bunlardan haklarında ceza verilmiş 14 kişi cezaevlerine teslim edildi.

Malatya polisi tarafından Türkiye geneli eş zamanlı yapılan aranan şahıslar operasyonu çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda toplam 26 aranan şahıs yakalandı.

Bu şahıslardan 14'ü haklarındaki 5 yıl ile 3 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı cezaevlerine teslim edildi. - MALATYA