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ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA

08.02.2022 12:13

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında yakalandı.

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında yakalandı. O anlar, kameraya görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık', 'silahlı yağma', 'tehdit', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişileri yakalamak için harekete geçti. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki 30 adrese 99 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden, B.B., Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, saklandığı kanepenin arkasında yakalandı. 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.?nin yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA
ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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