Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

19.07.2022 00:32
Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakların arama kararı olan 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakların arama kararı olan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına Yıldırım Beyazıt, Yeni Doğan, Bahçeli Evler, Beyaz Şehir, Fevzioğlu, Harman, Keykubat Mahallesinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl hapis cezası olan A.D., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası olan G.D., 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası olan C.Ç., 'hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası olan Y.E.S., 'yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası olan M.D. ve 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay 15 hapis cezası olan S.A. ile birlikte 12 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şahısta cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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