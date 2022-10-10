Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı

10.10.2022 10:38
Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla Samsun merkez ve dış ilçelerde bu sabah saat 06.00'da 79 ekip ve 188 personelin katılımı ile aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonunda toplam 24 şahıs yakalandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
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