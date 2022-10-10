Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 'nün koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla Samsun merkez ve dış ilçelerde bu sabah saat 06.00'da 79 ekip ve 188 personelin katılımı ile aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Aranan şahıslara operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika

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