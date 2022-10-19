Son dakika haberi | Arap Birliği Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun

Arap Birliği, Suudi Arabistan ve Katar, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt'ın Avustralya yönetimine önceki hükümet döneminde alınan kararı geri alarak uluslararası hukuka uyduğu için teşekkür ettiği bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreterlik Sözcüsü Cemal Rüştü de Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan veya büyükelçiliklerini 1967'den beri işgal altındaki bölgelere taşıyan diğer ülkelerin aynı şekilde kararlarını geri almasını umduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun "Filistin meselesine adil bir çözüm bulunması" çabalarına ve "kardeş Filistin halkı için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasına" Suudi Arabistan'ın katkı sağlamak istediği belirtildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Avustralya'nın son kararından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Avustralya'nın aldığı yeni kararla, uluslararası toplumun "adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşma" çabalarına destek olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan diğer ülkelerden de benzer kararlar beklendiği ifade edildi.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını dün geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek, Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" kaydetmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.