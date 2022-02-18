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Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bomba yüklü tekne imha edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bomba yüklü tekne imha edildi

18.02.2022 16:30
Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bomba yüklü tekne imha edildi

Son dakika haberler... Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislere ait bomba yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislere ait bomba yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da koalisyon güçlerinin konuyla ilgili yazılı açıklamasına yer verildi.

Husilerin, Hudeyde Limanı'nı kullanarak gönderdiği bomba yüklü bir teknenin Kızıldeniz'in güneyinde imha edildiği aktarılan açıklamada, İran destekli milislerin Hudeyde Limanı'nı askeri olarak kullanmasının, "seyrüsefer özgürlüğü ve küresel ticareti tehdit ettiği" kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Kızıldeniz'de Husilere ait bomba yüklü tekne imha edildi - Son Dakika


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