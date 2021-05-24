Son dakika haberi: Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü tekneyi imha etti - Son Dakika

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki