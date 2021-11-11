Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 125 kişi öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ve Beyda illerinde yürütülen operasyonlarda bir günde 125 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib ve Beyda illerinde Husilere yönelik 22 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Husilere ait 14 askeri araç imha edildi ve 125 silahlı milis etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Yemen haber ajansı SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde de, koalisyon güçlerinin Marib'e bağlı Sırvah ve el-Cuba beldelerine 14 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında can kaybı ya da maddi zarar olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.