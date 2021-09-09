Son dakika haberi! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine son 24 saat içerisinde bomba yüklü 3 İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların, Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, 5 Eylül'de, Suudi Arabistan'ın Demmam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesislerinin yanı sıra güneydeki Cazan ve Necran kentleri ile Cidde'de bulunan Aramco tesislerine 10 İHA ve 6 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurmuş, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ileri sürmüştü.

Koalisyon güçleri ise söz konusu saldırılarda Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.