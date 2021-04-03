Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasına göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde yer alan Salif Limanı yakınlarında bomba yüklü bir tekne imha edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü bir tekneyi imha etti - Son Dakika

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