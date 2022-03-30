Son dakika haberi | Arap koalisyonu, Yemen'deki operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Arap koalisyonu, Yemen'deki operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor

30.03.2022 01:38
Son dakika haberi | Arap koalisyonu, Yemen'deki operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti.

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.

Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.

Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Arap koalisyonu, Yemen'deki operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor - Son Dakika


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