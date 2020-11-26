Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

26.11.2020 20:27
Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika sağlık haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 509'a, Irak'ta 12 bin 125'e, Filistin'de 767'ye, Libya'da 1140'a ve Kuveyt'te 872'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 509'a, Irak'ta 12 bin 125'e, Filistin'de 767'ye, Libya'da 1140'a ve Kuveyt'te 872'ye yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 469 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 509'a, vaka sayısının da 203 bin 21'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 135 bin 650'ye ulaştığı aktarıldı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 39 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 483 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 125'e, vaka sayısının 544 bin 670'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 474 bin 376 oldu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1906 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, işgal ve abluka altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de toplam can kaybının 767'ye, vaka sayısının da 91 bin 464'e çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 73 bin 470 olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 15 kişi daha yaşamını yitirdi, 610 yeni vaka tespit edildi, 671 kişi ise iyileşti.

Böylece can kaybının 1140'a, vaka sayısının da 80 bin 407'ye çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 51 bin 585'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 330 kişinin enfekte olduğu, 717 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 872'ye, vakaların 141 bin 547'ye, iyileşenlerin de 134 bin 750'ye çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 215 kişinin enfekte olduğu, 248 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 138 bin 156'ya, iyileşen hasta sayısının da 135 bin 198'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 237 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Filistin, Kuveyt, Libya, Irak, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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