Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 466'ya çıkarken, Katar ve Gazze'de vaka sayılarında artış gözlendi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 477 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 466'ya çıktığı, vaka sayısının ise 131 bin 592'ye yükseldiği ifade edilerek 100 bin 207 kişinin ise hastalıktan iyileştiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede 159 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar toplam vaka sayısının 143 bin 62'ye ulaştığı, hastalığa yakalananlardan 140 bin 866'sının iyileştiği ve topla vefat sayısının 244 olduğu bildirildi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında kentte 477 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam pozitif vaka sayısının 38 bin 614'e çıktığı kaydedildi.

Hastalığa yakalananlardan 26 bin 843'ünün iyileştiğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı vefata dair bilgi verilmedi.

Daha önceki resmi verilere göre, Gazze'de Kovid-19 kaynaklı 333 kişi yaşamını yitirdi.