Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 20, Libya'da 10 kişi daha hayatını kaybederken, Katar ve Umman'da vaka sayısı arttı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 20 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1191 yeni vaka tespit edildiğini, 1804 hastanın ise iyileştiğini belirtti.

Keyle, yeni vakaların 795'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 396'sının da Gazze Şeridi'nde görüldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1649'a, vaka sayısı da 161 bin 234'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 19 oldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 481 kişinin enfekte olduğu, 956 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Toplam can kaybının 1536'ya, vaka sayısının da 102 bin 456'ya çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 76 bin 244'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 208 kişinin daha enfekte olduğu, 131 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 144 bin 852'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 142 bin 56'ya ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 160 yeni vaka tespit edildiği, 34 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1502 olduğu ülkede, son verilerle vaka sayısının 129 bin 744'e, iyileşen hasta sayısınında 122 bin 406'ya çıktığı aktarıldı.

Lübnanlı müzisyen Kovid-19'dan öldü

Öte yanda Lübnanlı ünlü müzisyen İlyas er-Rahbani (83) dün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, evinde yaşamını yitiren Rahbani için çok sayıda siyasetçi, müzisyen ve sanatçı taziye mesajı yayımladı.

Cebel-i Lübnan bölgesinde 1938'de dünyaya gelen besteci ve müzisyen Rahbani, müziğin birçok alanında usta bir isim olarak kabul ediliyordu.