Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

06.12.2020 17:25
Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 432'ye, Tunus'ta 3 bin 526'ya, Filistin'de 922'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 965'e, Kuveyt'te 891'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 432'ye, Tunus'ta 3 bin 526'ya, Filistin'de 922'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 965'e, Kuveyt'te 891'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 1091 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 526'ya, toplam vaka sayısının ise 102 bin 991'e yükseldiği kaydedildi.

Virüse yakalananlardan 76 bin 441'inin de iyileştiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1680 yeni vaka tespit edildiği, 1910 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 432'ye, vaka sayısının 564 bin 200'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 493 bin 567'ye ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 17 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 333 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Vakaların 1609'unun işgal altındaki Batı Şeria, 724'ünün ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 69 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve 18 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Bakan Keyle, son verilerle toplam can kaybının 922, vaka sayısının 112 bin 35 ve iyileşen hasta sayısının da 85 bin 597 olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 187 kişide virüs tespit edildiği ve 317 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 965'e, vaka sayısının 358 bin 713'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 348 bin 879 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 205 yeni vaka tespit edildi, 425 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 891'e, vaka sayısı da 144 bin 369'a çıktı.

Kuveyt'te sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 35'e ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 132 kişinin virüse yakalandığı, buna göre ülkede toplam vaka sayısının 87 bin 732'ye ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı vefat bilgisine yer verilmeyen açıklamada, bugüne dek ölenlerin sayısının 341, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 85 bin 876 olduğu duyuruldu.

Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı
Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi         
16:53
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı         
16:39
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü         
14:57
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 17:34:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei