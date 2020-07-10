Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 383'e, Umman'da 244'e, Filistin'de 30'a yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise vaka sayısı 473'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 383'e, Umman'da 244'e, Filistin'de 30'a yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise vaka sayısı 473'e ulaştı.

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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha vefat ettiği ve 740 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 383'e, vaka sayısının da 53 bin 580'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 43 bin 214'e ulaştığı bilgisi verildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1889 kişinin enfekte olduğu, 1204 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 244'e, vakaların 53 bin 614'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 34 bin 225'e ulaştığı belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 30'a, vaka sayısının ise 6 bin 225'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 710 olduğu aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 473 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki vaka sayısının 54 bin 50'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 399 artarak 43 bin 969'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kuveyt, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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