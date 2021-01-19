Son dakika haberi: Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu - Son Dakika

Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gençlerin akıl sağlığı üzerinde "yıkıcı etkisi" olduğunu ortaya koydu.

Evening Standart'ın haberine göre, İngiltere'de yardım kuruluşu The Prince's Trust'ın yürüttüğü araştırma çerçevesinde yaşları 16 ila 25 olan 2 bin 180 gençle görüşüldü. 12 yıldan bu yana her sene yapılan araştırmada bu kez, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla gencin gelecekleri hakkında kaygı duyduğu görüldü.

Araştırma, katılımcı gençlerin dörtte birinin salgının başından bu yana günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntılarla başa çıkamadığını ortaya çıkardı. Eğitim görmeyen veya çalışmayan gençlerde sıkıntılarla başa çıkamadıklarını söyleyenlerin oranının yüzde 40'a yaklaştığı gözlendi.

Gençlerin yarısına yakını, salgının başından bu yana ruh sağlığının kötüleştiğini, yarısından fazlası da bu süreçte iş başvurusunda bulunmanın daha da zorlaştığını, bunun ne zaman sona ereceğini öngöremediklerini dile getirdi.

The Prince's Trust'ın yöneticisi Jonathan Townsend, Kovid-19 salgınının, gençlerin ruh sağlığı ve yaşam koşulları üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu belirterek, "Gençler, düzensiz eğitim hayatı, daralan iş piyasası, arkadaşlarından ve sevdiklerinden soyutlanmayla karşı karşıya. Bu da çok fazla kişinin gelecek için tüm umutlarını kaybetmesine neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Townsend, "Her süreçte olduğu gibi burada da daha olumsuz tecrübeyi, işsiz ve eğitimsiz gençler edindi. Bu kritik zamanda, olabildiğince çok savunmasız gence yardım etmek için şirketlere, hükümete ve bireylere birlikte çalışmak için çağrı yapıyoruz. Bu genç nesillerin geleceklerinden ve kendilerinden vazgeçmesini, ancak birlikte çalışarak durdurabiliriz." dedi.