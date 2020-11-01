Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan Rafet Tuncer (59) ile oğlu Tayfun Tuncer (33) yaşamını yitirdi. Rafet Tuncer'in diğer oğlu Tahsin Tuncer (35) de ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Dombayova köyünde meydana geldi. Rafet Tuncer ile çocukları Tayfun ile Tahsin tarlada çalışırken, uzaktan akrabaları olan A.Y. yanlarına geldi. İddiaya göre taraflar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.Y., yanında bulunan tabancayla baba ve iki oğluna ateş açtıktan sonra bölgeden kaçtı.

Silah sesini duyan köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kol ve bacaklarından yaralanan Tahsin Tuncer ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce ambulansla Dinar Devlet Hastanesi 'ne, buradan da Isparta 'daki bir hastaneye sevk edildi.Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

- Afyonkarahisar