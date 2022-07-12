Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü

12.07.2022 21:17
Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında, Akyazı Civcivgüneyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. ile akrabası Refik Kul arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. C.K. tabancasını ateşleyerek Refik Kul'u vurdu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Refik Kul ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Refik Kul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma olayın ardından kaçan C.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü - Son Dakika
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