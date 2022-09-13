Son dakika haberi | 'ARAZİ' KAVGASINDA 2 AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | 'ARAZİ' KAVGASINDA 2 AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

13.09.2022 17:57

Son dakika haber... SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde Serkan Özkır (24), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Şenol (50) ve Ersin Özkır'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde Serkan Özkır (24), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Şenol (50) ve Ersin Özkır'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, fındık bahçesinde saklandığı kulübede yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Özkır ile aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akrabaları Şenol ve Ersin Özkır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Özkır, pompalı tüfekle iki akrabasına ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şenol ve Ersin Özkır'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarmanın çalışmasıyla Serkan Özkır, bir fındık bahçesindeki ahşap kulübede suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Şenol ve Ersin Özkır'ın cenazeleri de Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. (DHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Özkır'a çelik yelek giydirildiği ve çelik kask takıldığı görüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'ARAZİ' KAVGASINDA 2 AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 'ARAZİ' KAVGASINDA 2 AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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