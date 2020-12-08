ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Özgören Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan ailesinin fertleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Doğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.