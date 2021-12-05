Üye Girişi
Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

05.12.2021 12:56

Son dakika haberine göre - Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin M. tutuklandı.

- Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin M. tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Gümüş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dayı Hüseyin M. arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak'a ateş etti. Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.'yi yakalama çalışması başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından Hüseyin M.'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler yapılan baskınla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hüseyin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye, Jandarma, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu 13:52 Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu
Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum 13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Son Dakika Haberleri
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
13:50 Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım
13:49 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı         
13:55
Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım         
13:51
Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu         
13:50
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 14:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement