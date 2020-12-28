Son dakika haberi... 'Arazi' yüzünden dövdüğü ağabeyi 1 ay sonra öldü, yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

SAMSUN'da, aralarında arazi anlaşmazlığı olan kardeşi Yaşar Demirbaş tarafından dövülen Vedat Demirbaş (58), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest kalan Yaşar Demirbaş da tekrar gözaltına alındı.

Olay, 24 Kasım'da, Bafra ilçesine bağlı Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Demirbaş kardeşler, tartışmaya başladı. İddiaya göre Yaşar Demirbaş, ağabeyi Vedat Demirbaş'ı dövdü. Ağır yaralanan Demirbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada 1 aydır tedavi gören Demirbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.Olayın ardından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Yaşar Demirbaş da ağabeyinin ölümünden sonra Bafra Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alındı.