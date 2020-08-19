Arazide başlayan yangın eve sıçradı

Antalya'nın Kaş ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Büyüyen yangının sıçradığı bir ev yanarak kül oldu. Yangın saat 14.30 sıralarında Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Armutdibi mevkisindeki tarım alanında başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılıp, Emine Ateş'in evine de sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kaş Birimi'ne ait bir arazözle yangına müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangının etrafı kuşatılarak kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından yangın yarım saat içinde söndürüldü. Alanda soğutma çalışması yapılırken, yangın ormanlık alana ve vatandaşlara ait diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında Emine Ateş'in yazın babasıyla yaşadıkları ev ve içindeki eşyalar, vatandaşlara ait tarım alanlarındaki odunlar yandı. Yangında yaklaşık 8 dönüm tarım alanı ile bu alanda bulunan başta zeytin, çam olmak üzere çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının A.Ç. adlı emekli bir vatandaşın alan temizliği yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.