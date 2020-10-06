Son dakika haberi... Arazide koyun otlatma kavgası sanıklarına dava açıldı - Son Dakika

Adana'da, arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişiyi darbettikleri iddia edilen 6 sanık hakkında dava açıldı.

Savcılıkça, "Bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma suretiyle yağma ve silahlı yağma" suçlarından tutuksuz sanıklar C.G, E.G, G.G, H.G, E.G. ve Ü.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında iki ayrı suç yönünden toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müştekiler T.S. ve M.S'nin kendilerine ait araziye hayvan otlatmak için gittikleri, bu sırada şüpheli G.G'nin tarlada kendi koyunlarını otlattığı, müşteki T.S'nin şüpheli G.G'ye hayvanlarını kendi tarlalarında neden otlattığını sorduğu esnada G.G'nin hakaret ettiği ve ıslık çalarak diğer şüphelileri olay yerine çağırdığı belirtildi.

Şüphelilerin hep birlikte müşteki M.S. ve T.S'yi sopalarla darbettikleri anlatılan iddianamede M.S'nin üzerinde bulunan 9 bin 980 lira ve T.S'nin üzerinde bulunan 80 lira parasının olaydan sonra müştekilerin üzerinde çıkmadığı, şüphelilerin bu parayı alarak müştekilere karşı yağma suçunu işledikleri aktarılarak sanıkların "nitelikli yağma ve silahlı yağma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 6 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.