Son dakika haberi: Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Samsun'da dava konusu olan arazide mahkeme heyetinin keşif yapmasına engel olduğu iddia edilen 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da dava konusu olan arazide mahkeme heyetinin keşif yapmasına engel olduğu iddia edilen 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yazılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti arazi anlaşmazlığı ile ilgili görülen davadan dolayı arazide keşif yapmak istedi. Bu sırada İ.Y. ve F.Y. adlı kardeşlerin mahkeme heyetine müdahale ederek görevlerini engelledikleri iddia edildi.
Olayla ilgili İ.Y. ve F.Y., Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:19 Kaynak: İHA
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