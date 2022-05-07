Son dakika haberi: "Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: "Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

07.05.2022 15:30

Son dakika 3. sayfa haberi: "Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde koyun otlatma nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

"Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde koyun otlatma nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde meydana geldi. İddiaya göre göçerlerin getirdiği koyun sürüsü köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine girdi. Koyunların arazisine girdiğini fark eden muhtar Yıldırım, göçerlere "Burası benim arazim, izinsiz giremezsiniz" demesinin ardından göçerlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle göçerler av tüfeği ile muhtar Fahrettin Yıldırım ve yanında bulunan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge engebeli arazi olmasından dolayı yaralıları alması için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan muhtar Fahrettin Yıldırım, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çağlı çalışmanın ardından olaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeğine de el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Son dakika haberi: Arazime giremezsin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Arazime giremezsin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Arazime giremezsin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Arazime giremezsin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

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Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Arazime giremezsin' kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: "Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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