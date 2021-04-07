Son dakika haber... Arda Turan'ın Özlem Şahin'e "cinsel taciz" davası yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Arda Turan'ın Özlem Şahin'e "cinsel taciz" davası yeniden başladı

07.04.2021 11:21
Son dakika haber... Arda Turan'ın Özlem Şahin'e

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞARKICI Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

ŞARKICI Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık Arda Turan ve Özlem Şahin'in duruşmalara katılması kararından dönülmesine hükmetti. Duruşma, futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Taraflara tebligat yapıldığı, tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz'a tebligat yapıldığı ve Onur Ürkmez'e çıkarılan tebligatın dönmediğini belirtti.

ARDA TURAN SAKATLIĞI NEDENİYLE MAZERET BİLDİRDİAyrıca Arda Turan'ın avukatları tarafından, sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü gerekçesiyle rapor sunularak duruşmaya katılamadığına ilişkin mazeret bildirildiği de tutanağa geçti.

ARDA TURAN'IN AVUKATI: İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BOZMA İLAMINA KATILMIYORUZArda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.

ÖZLEM ŞAHİN'İN AVUKATI: ARDA TURAN ZORLA GETİRİLSİNŞikayetçi Özlem Ada Şahin'in avukatı Ahmet Can Dokur ise "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılıyoruz. Müvekkil ile tanık Onur Ürkmez'in bir sonraki celse hazır edeceğiz. Gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN SÜRE VERİLDİMahkeme, tanık Onur Ürkmez'in hazır edilmesi için süre verilmesine, sanık avukatlarına tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri veya adresini bildirmeleri için süre verilmesine karar verdi.

TARAFLARIN HAZIR BULUNMASI KARARINDAN VAZGEÇİLDİMahkeme, İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı yasada direnme öngörülmediği gerekçesiyle sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin yönünden beyanlarının alınması yönünde bir husus bulunmadığından, duruşmaya katılmaları yönündeki ara karardan dönülmesine de hükmedildi. Duruşmanın tanık Burak Yılmaz'ın da dinlenebilmesi için liglerin bitmesinin ardından 16 Haziran'da görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDUKarar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla "Cinsel taciz" yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. İstinaf Mahkemesince 19 Kasım 2020'de verilen kararda, Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiğinin her iki tarafın beyanıyla sabit olduğu, taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığı, duydularsa tanıklardan sorulmasının zaruri olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği kaydedilerek "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" belirtilmişti.


- İstanbul

İstinaf Mahkemesi, Arda Turan, Mahkeme, Berkay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Arda Turan'ın Özlem Şahin'e 'cinsel taciz' davası yeniden başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler         
11:56
Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek         
11:22
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:00
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti         
10:50
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Aç kalan fareler yolu bastı Aç kalan fareler yolu bastı         
10:16
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 12:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Arda Turan'ın Özlem Şahin'e "cinsel taciz" davası yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei