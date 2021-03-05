Son dakika haberi! Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Giriş ve çıkışların durdurulduğu köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Dedekılıç ve Durançam köyleri, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.

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