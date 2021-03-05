Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Dedekılıç ve Durançam köyleri, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların durdurulduğu köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika