İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) de köylülerin ihbarıyla bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Sazlısu, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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