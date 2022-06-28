Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

28.06.2022 10:34
Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Ardahan'ın Çıldır ilçesinde camiden halı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde camiden halı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Sazlısu köyündeki camiye gelen A.A. ile F.K, tarihi değeri olduğu belirtilen 15 halıyı çalıp kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de köylülerin ihbarıyla bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Timin teknik ve fiziki takibe aldığı A.A. ve F.K, çaldıkları halılarla yakalandı.

Jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çıldır'da yollar köstebek yuvasına döndü Çıldır'da yollar köstebek yuvasına döndü
Kaynak: AA

Sazlısu, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement