Son dakika haber... Çoban ateşi örtü yangınına neden oldu - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinde, orman ve meralık alanda çoban ateşinden çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kolköy köyü bölgesinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü, Posof Belediyesi ve Posof İlçe Özel İdare Müdürlüğüne haber verdi.

Çoban ateşinden çıktığı anlaşılan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine, yangının 20 hektarlık mera ve 4 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangının büyümeden söndürüldüğünü belirten Kaya, "Bunda en büyük emek köylülerimizin. Hemen haber vermeleri ve bizimle birlikte seferber olmalarının etkisi çok. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangının çoban ateşinden çıktığını belirledik. Vatandaşımızdan tek isteğimiz, daha tedbirli ve dikkatli olmalarıdır. Ekiplerimizin organize çalışması ve hızlı müdahalesi yangının büyümesini önlemiştir." dedi.