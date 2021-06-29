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Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

29.06.2021 13:17

ARDAHAN merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

ARDAHAN merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Jandarma, İsveç uyruklu bir kişinin 15 Haziran 2021 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi, Çıldır ilçesi Baltalı köyündeki evde buldu. Şüpheli ve evdeki 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla genişletilen operasyonda, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Antalya, Ardahan, Artvin, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika


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