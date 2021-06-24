Son dakika haberi: Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek - Son Dakika

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kızıl şahini tedavisi için Kars 'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız