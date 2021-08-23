Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı durumda bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karlıyazı köyü kırsalında yaralanmış bir kerkenez kuşu bulan Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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