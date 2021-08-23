Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Karlıyazı köyü kırsalında yaralanmış bir kerkenez kuşu bulan Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

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