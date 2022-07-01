İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muhtar B.Ç. ile Y.B. gözaltına alındı. Şüpheli F.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ardahan'da kamuya ait arazileri usulsüz satan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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