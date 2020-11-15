Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Posof ilçesine bağlı Baykent köyünde yaşayan Reis Öztürk, merada otlayan 7 büyükbaş hayvanını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, hayvanların ilçeye bağlı Kaleönü köyü sınırındaki dere yatağında başı boş halde otladıklarını tespit etti.
Bulunan hayvanları Öztürk'e teslim eden jandarma ekipleri, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.
Öztürk de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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