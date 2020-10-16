Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 denetimleri

16.10.2020 12:43
Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

Son dakika haberler... Ardahan kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ardahan kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kentte Vali Hüseyin Öner başkanlığında Merkez Camisi mevkisinde yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde kontrollerin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Bugün yapılan denetimlere bizzat kendisinin katıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bizler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma kapsamında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum, önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada kurallara uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Hepimiz kurallara uydukça sonuç daha da güzel olacak."

Denetimler sırasında ekip araçlarından da kurallara uyulması konusunda vatandaşlara yönelik anonslar yapıldı.

Ardahan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

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