Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Ardahan kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kentte Vali Hüseyin Öner başkanlığında Merkez Camisi mevkisinde yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde kontrollerin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Bugün yapılan denetimlere bizzat kendisinin katıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bizler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma kapsamında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum, önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada kurallara uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Hepimiz kurallara uydukça sonuç daha da güzel olacak."

Denetimler sırasında ekip araçlarından da kurallara uyulması konusunda vatandaşlara yönelik anonslar yapıldı.