Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye para cezası
14.03.2021 11:47
Son dakika haberler: Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve bir evde kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası verildi.
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve bir evde kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen merkeze bağlı Karagöl Mahallesi'ndeki bazı adreslerde denetim yaptı.
Ekipler, bir evde Kovid-19 kuralını ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası uyguladı.
Denetimlerde, bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar para ve iskambil kağıtlarına da el konuldu.
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