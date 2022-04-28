Son dakika: DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı

28.04.2022 21:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, gözaltına alınan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Ardahan Adliyesine çıkarılan 19 şüpheliden 7'si Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, sim kart, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartı, banka dekontu, CD ile muhtelif miktarda nakit TL ve döviz cinsinde para ile değerli eşyalar ele geçirildi. - ARDAHAN

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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