Son dakika haberi: ARDAHAN Vali Masatlı'ya sosyal mesafeli uğurlama - Son Dakika

Vali Masatlı'ya sosyal mesafeli uğurlama

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı kentten ayrıldı. Vali Masatlı'yı uğurlamak için valilik önünde, sosyal mesafeli uzun kuyruklar oluştu.

Son yayınlanan kararname ile Amasya'ya atanan Vali Mustafa Masatlı'ya uğurlama töreni düzenlendi. Veda töreninde kurum müdürleri, muhtarlar, mesai arkadaşları, güvenlik güçleri ile vatandaşlar hazır bulundu. Valilik önünde geniş bir daire oluşturularak sosyal mesafe kurallarına uygun uğurlama töreninde Vali Masatlı, kendini uğurlamaya gelen herkes ile helalleşti. Sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıların yapıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Yaklaşık 1,5 yıllık Ardahan Valiliği görevinde kalan Mustafa Masatlı, kentten ayrıldı.