Son dakika haberi... Ardahanlı engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Ardahan'da yaşayan ve asker olma hayali kuran engelli genç, bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Samanbeyli köyünde yaşayan Miyese Koç, bir süre önce köylerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'e oğlu Ömer Koç'un askerlik yapma hayalini kurduğunu iletti.

Bunun üzerine engelli Koç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yaptı.

Engelli gence terhis belgesi takdim eden Albay Aldemir, Koç ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.