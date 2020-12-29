Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi

29.12.2020 11:49

Son dakika haberler... Ardahanlı ozan Yener Yılmazoğlu, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü üzerinde, sazını eline alarak birbirinden güzel türküler söyledi.

Ardahanlı ozan Yener Yılmazoğlu, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü üzerinde, sazını eline alarak birbirinden güzel türküler söyledi.

Sevda, hasret, sevgi ve ilahi aşk başta olmak üzere Anadolu kültürünün önemli unsurlarının, sazlar eşliğinde, beyitlerle kuşaktan kuşağa aktarıldığı aşıklık geleneği, kentte ozanlar aracılığıyla yaşatılıyor.

Ozan Yılmazoğlu da yörenin doğal güzelliklerinden olan ve kışın yüzeyi buz tuttuğu için atlı kızak gezintilerinin düzenlendiği Çıldır Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak için farklı bir etkinlik düzenledi.

Donan gölde bazen ayakta bazen de cam gibi buzda oturarak birbirinden güzel türküler söyleyen Yılmazoğlu'nun, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda, buza yansıyan gökyüzü maviliğinde verdiği mini konser renkli geçti.

Dinletisinde 2021 yılının iyi geçmesi temennisinde bulunan ve Çıldır Gölü'nün güzelliğinden bahseden Yılmazoğlu, "Gölün yeni donmuş haline şahit olmak, çok güzel bir duygu. Biz de bu güzelliği yaşamak için buradayız. Sazımızla birlikte kısa bir söyleşide bulunduk. Amacımız hem buranın tanıtımı, hem de 2021'in daha iyi ve güzel olması temennisinde bulunmak." ifadelerini kullandı.

Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi
Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi
Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi
Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi

Çıldır Gölü, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi - Son Dakika


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