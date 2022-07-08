Son dakika haberleri... Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

-Şehitliğe gelen aileler

-Şehitlikte, şehit aileleri ve kent protokolünün dua etmesi

- Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın mezarlıklara karanfil bırakması

-Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin'in röportajı Mersin

Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

Vali Pehlivan, şehitlerin her zaman zihinlerinde ve gönüllerinde olduğunu söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin de acısını dile getirmenin çok zor olduğunu anlattı.

İçlerinde hem acı hem de gurur olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Mehmetçiklerimize, Allah'ım onlara güç kuvvet versin. Onların sayesinde ayaktayız, bir gitse de bin gelir. Onlar kendi düşünsün. Onların her şeyi boşadır. Dediğim gibi bizde bir gitse bin yerine geliyor. Allah'ım Mehmetçiğimizin yanında olsun, onlara zarar vermesin."