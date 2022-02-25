ANKARA'da arıza yapması nedeniyle yol kenarında duran otomobil için güvenlik önlemi alan işçi Yüksel Eroğlu (59), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu'nda İvedik mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken arıza yapan otomobilin sürücüsü yol kenarında aracını durdurarak yardım istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan işçi Yüksel Eroğlu ve arkadaşları, yolda önlem aldı. Bu sırada Z.Ş. (35) yönetimindeki 06 BFT 584 plakalı otomobil, Yüksel Eroğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Eroğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Z.Ş. ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.