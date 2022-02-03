Üye Girişi
Son dakika haberi | Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucuyu kullanan 17 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucuyu kullanan 17 kişi öldü

03.02.2022 03:13
Son dakika haberi | Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucuyu kullanan 17 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Arjantin'de farklı bir madde ile karıştırılmış uyuşturucu kullanan 17 kişinin öldüğü, 56 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

BUENOS Arjantin'de farklı bir madde ile karıştırılmış uyuşturucu kullanan 17 kişinin öldüğü, 56 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Hurlingham, Tres de Febrero ve San Martin kentlerinde içine farklı bir madde karıştırılmış kokain kullanan 17 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

San Martin Başsavcısı Marcelo Lapargo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasıtlı olarak uyuşturucuya farklı bir madde karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve bunun çeteler arası bir hesaplaşmadan kaynaklanabileceğini söyledi.

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, olaya ilişkin Tres de Febrero kentinin gecekondu mahallelerinden Puerta 8'e yapılan baskında 10 kişinin gözaltına alındığını ve farklı bir maddeyle karıştırılmış olana benzer birçok kokain paketinin ele geçirildiğini söyledi.

Berni, son 24 saat içinde bu kokaini satın alan kişilerin bunu imha etmeleri gerektiğini belirterek, alınan örneklerin analiz edilmesi için Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata'ya gönderildiğini sözlerine ekledi.

Uyuşturucuya karıştırılan maddenin ne olduğu henüz belirlenemezken, yetkililer, hastaneye yetişemeden ölenlerin olabileceğinden ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

YORUMLAR
500

Buenos Aires, Uyuşturucu, Arjantin, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucuyu kullanan 17 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 03:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucuyu kullanan 17 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement