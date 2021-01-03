Son dakika haberi... BUENOS AİRES - Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı Arjantin polisi,Kovid-19, - Son Dakika

Son dakika haberi... BUENOS AİRES - Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı Arjantin polisi,Kovid-19,

03.01.2021 18:35
Son dakika haberi... BUENOS AİRES - Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı Arjantin polisi,Kovid-19,, System.String[]

Son dakika haber: Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı.

Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı.

Yaz mevsiminin yaşandığı ve yeni yıl tatilinin hafta sonu ile birleştiği Arjantin'de, Buenos Aires eyaletine bağlı Pinamar şehrindeki bir plajda sosyal mesafe kuralına uymayıp kalabalık oluşturan halka güvenlik güçleri müdahale etti.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin, siren çalarak ATV motorlarıyla plajda sosyal mesafe kuralına uymaksızın eğlenen halkın arasına karıştığı ve tatilcilerin, eşyalarını alarak plajdan ayrıldığı görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda yaralanan ve gözaltına alınan olmadı.

Son bir ay içinde günlük Kovid-19 vakalarının, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Buenos Aires Özerk Şehri'nde yüzde 190 ve nüfusu 16 milyonu aşan ülkenin salgından en çok etkilen bölgesi Buenos Aires eyaletinde de yüzde 120 arttığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, salgının başlamasının ardından 2020'nin çoğunu karantinada geçiren Arjantin halkının, yaz mevsiminin de gelmesiyle virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemlere uymamasından endişe ediyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni yıl öncesinde, yerel yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonrasında, salgının yükselişe geçmesi durumunda, güvenlik güçlerinin sokaklarda kalabalık oluşturulmasına karşı harekete geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 43 bin 375 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 634 bin 834 kişide görüldü.

Güvenlik güçleri, Buenos Aires, Yeni Yıl, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BUENOS AİRES - Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı Arjantin polisi,Kovid-19, - Son Dakika


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